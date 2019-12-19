Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что он против агрессивного поведения болельщиков.

— Хотелось услышать ваше мнение, как артиста, о словах Эдгарда Запашного. Его заявление про «покрошить болельщиков, пустить на сектора ОМОН» вышло очень резонансным.

— Вообще, это ужасно, так делать нельзя, но и болельщикам надо иметь голову на плечах. Я бы за файеры наказывал. Ведь это же не все болельщики жгут, а 10-15 хулиганов.

— Тем не менее, Глушакова и Кононова оскорбляли не 10-15 человек, а 25-30 тысяч.

— Видимо, наболело. Просто люди по-разному реагируют. Вот я даю вам достаточно спокойное интервью, но вы же чувствуете, что я тоже возмущен?

— Безусловно.

— Но я же не говорю, что нужно кого-то покрошить, зарезать или расстрелять. Тем не менее, тоже недоволен игрой любимой команды. Все зависит от того, как воспитывали родители. Если воспитывали покрошить, то за это человек и должен отвечать перед своей совестью и даже перед СМИ. Предположим, я — тренер, у меня играет Денис Глушаков. Глушаков — хороший футболист, но если он берет на себя смелость 10 раз провалить атаку, и ему за это никто ничего не делает, то это значит, что тренера в команде нет. (Андрей Сизякин)

Интервью Гладского полностью здесь