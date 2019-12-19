Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что не понимает трансферную политику красно-белых.

— Недавний совет директоров подтвердил полномочия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Как вам первые результаты его работы?

— Честно говоря, я не понимаю, что происходит с клубом и командой. Давайте анализировать. В 19-м туре было два разгромных поражения — «Спартак» проиграл «Ростову» (1:4), а «Локомотив» — «Арсеналу» (0:4). И на первый взгляд поражение уважаемого мною Юрия Семина хуже хотя бы на один гол, а еще ростовчане — среди лидеров, в то время как «Арсенал» — середняк...

Встает логичный вопрос, почему вокруг «Спартака» шум, а звонкое поражение «Локо» осталось без внимания? На мой взгляд, у всех адекватных красно-белых болельщиков, к которым отношу и себя, повис вопрос: что вообще происходит?!

Мне непонятна трансферная политика «Спартака». Я не понимаю, зачем покупают людей, которые не умеют играть в футбол. То есть: они умеют бегать, пинать мяч на небольшие расстояния, чаще всего рядом стоящему или назад, а играть в футбол — это другое умение... Мне не понятно, почему Кононов наигрывал один состав, а получил в итоге другой. Мне непонятно, почему отпустили на вольные хлеба Пантелеева и Прошлякова. Мне непонятно назначение Кононова, потом — приглашение Тедеско. И это непонятно всем, кто знает «Спартак». Возможно, какие-то решения в итоге окажутся правильными, но сегодня дело — швах или табак. (Андрей Сизякин)

Интервью Гладского полностью здесь