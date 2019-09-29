«Говорят «эффект бумеранга...» Пост жены Боккетти после отставки Кононова
20:53
Супруга бывшего защитника «Спартака», игрока «Вероны» Сальваторе Боккетти Екатерина опубликовала в своем Instagram фотографию, в которой высказалась о ситуации в московской команде после увольнения Олега Кононова.
Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Кононова после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.
— Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! — написала Екатерина в Instagram. — Говорят «эффект бумеранга»... Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве , что добро побеждает зло и лицемерие.
Боккетти выступал за «Спартак» с 2013-й по 2019-й год. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).
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