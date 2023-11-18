Горшков считает, что пара Дзюба-Азмун была сильнее нынешних Кассьерры и Сергеева

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков оценил, как петербургская команда провела первый круг в РПЛ.

«Разочаровало, что «Зенит» выступает нестабильно. В отличие от прошлых сезонов, когда команда сразу занимала лидирующие позиции. В этом чемпионате уже совершили достаточно много осечек, что позволило «Краснодару» взять лидерство в таблице. Было непривычно. Самый ли это провальный сезон для «Зенита» в эпоху Семака? Какие-то нюансы были и по ходу прошлых сезонов. Но наверное, если брать несколько последних лет, то все было более стабильно и уверенно. В этом сезоне все-таки много неожиданных и ненужных потерь. Кого бы я выбрал как пару форвардов на сезон: игравших в «Зените» раньше Дзюбу и Азмуна или нынешних нападающих Сергеева и Кассьерру? Пара Кассьерра-Сергеев еще не так много играет вместе. К тому же, они не всегда вдвоем находятся на поле. Поэтому на сегодняшний день, наверное, я бы отдал предпочтение паре нападающих Дзюба-Азмун, в их лучшие зенитовские времена. Когда они успешно и продуктивно взаимодействовали между собой. Но у сегодняшних форвардов «Зенита» тоже есть все перспективы себя проявить», — приводит слова Горшкова Legalbet.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Динамо», набравшее 25 очков, «Крылья Советов», идущие на четвертом месте, уступают бело-голубым по дополнительным показателям.