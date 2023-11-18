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Сегодня, 16:23

Гаджиев считает, что статус «зимнего чемпиона» доставляет радость болельщикам и игрокам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый тренер Гаджи Гаджиев, являющийся президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо», рассказал, какое значение имеет статус «зимнего чемпиона» в РПЛ.

«Он в первую очередь доставляет радость болельщикам, радость игрокам, ну и всем, кто причастен к этому делу. Успех, безусловно, мотивирует на достижение результатов в целом. Это в высшей степени важные очки, которые в отдельных ситуациях могут влиять на места в таблице по итогам сезона. Бывают ситуации, когда может не хватить одного очка для достижения, в данном случае, первого места», — приводит слова Гаджиева «Газеты.Ru».

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Динамо», набравшее 25 очков, «Крылья Советов», идущие на четвертом месте, уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/18/21736441.shtml?updated
Футбол
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Рубин – Факел
 - : -
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