Гаджиев считает, что статус «зимнего чемпиона» доставляет радость болельщикам и игрокам

Знаменитый тренер Гаджи Гаджиев, являющийся президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо», рассказал, какое значение имеет статус «зимнего чемпиона» в РПЛ.

«Он в первую очередь доставляет радость болельщикам, радость игрокам, ну и всем, кто причастен к этому делу. Успех, безусловно, мотивирует на достижение результатов в целом. Это в высшей степени важные очки, которые в отдельных ситуациях могут влиять на места в таблице по итогам сезона. Бывают ситуации, когда может не хватить одного очка для достижения, в данном случае, первого места», — приводит слова Гаджиева «Газеты.Ru».

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Динамо», набравшее 25 очков, «Крылья Советов», идущие на четвертом месте, уступают бело-голубым по дополнительным показателям.