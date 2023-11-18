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Сегодня, 14:54

В «Пари НН» рассказали о своей медиафутбольной команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-служба «Пари НН» ответила на вопросы о медиафутбольной команде «Почти Любители», которая находится в структуре нижегородского клуба.

«Почти Любители» — это команда, в которой вы увидите как легендарных нижегородских футболистов и известных местных блогеров, так и простых молодых парней, мечтающих играть в футбол на больших стадионах под гул болельщиков. Мы хотим дать шанс ребятам реализовать себя в этом виде спорта, несмотря на то, что они не являются профессионалами. «Почти Любители» будут часто пересекаться с профессиональным клубом в формате различного контента. Мы находимся в переговорах со многими звездами нижегородского футбола, а также с теми, кто успел побывать в структуре нашего клуба. Хочется образовать гармоничный симбиоз и создать дружный коллектив, который будет идти поступательно к своим целям», — приводит заявление клуба Legalbet.

После 15 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

 

 

Источник: https://legalbet.ru/news/v-pari-nn-rasskazali-o-svoej-mediafutbolnoj-komande/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
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 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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 - : -
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