В «Пари НН» рассказали о своей медиафутбольной команде

Пресс-служба «Пари НН» ответила на вопросы о медиафутбольной команде «Почти Любители», которая находится в структуре нижегородского клуба.

«Почти Любители» — это команда, в которой вы увидите как легендарных нижегородских футболистов и известных местных блогеров, так и простых молодых парней, мечтающих играть в футбол на больших стадионах под гул болельщиков. Мы хотим дать шанс ребятам реализовать себя в этом виде спорта, несмотря на то, что они не являются профессионалами. «Почти Любители» будут часто пересекаться с профессиональным клубом в формате различного контента. Мы находимся в переговорах со многими звездами нижегородского футбола, а также с теми, кто успел побывать в структуре нашего клуба. Хочется образовать гармоничный симбиоз и создать дружный коллектив, который будет идти поступательно к своим целям», — приводит заявление клуба Legalbet.

После 15 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).