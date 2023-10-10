Горшков считает, что Мостовой необходим «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о продлении контракта Андрея Мостового с петербургским клубом.

«Из российских футболистов Мостовой необходим «Зениту. Россияне в команде подыгрывают, а Андрей — основной игрок петербуржцев, который может вести игру. Пока он не так много играет, поэтому Андрей еще может прогрессировать в «Зените», если не будет травм. Мостовой способен стать самым крепким футболистом в команде», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» 7 сентября. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.