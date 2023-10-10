Шипицин считает, что «Краснодар» способен увеличить свой отрыв в РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу «Краснодара» над «Ростовом» (3:2) в 11-м туре чемпионата России и лидерство «быков» в турнирной таблице.
«В принципе, «Краснодар» по игре первый тайм полностью провалил, «Ростов» по всем статьям переиграл его до перерыва. Не знаю, что там сказал Ивич в перерыве, но на второй тайм у него вышла совсем другая команда, и «Краснодар» целиком взял всю игру под свой контроль. Первый ответный гол забили быстро. Второй, понятно, «Ростов» забил сам себе, но я думаю, что это тоже неспроста, потому что «Краснодар» дожимал соперника. Ну и, в принципе, как это зачастую бывает, команда, выигрывавшая по ходу матча 2:0, проиграла 2:3. Кордоба воспользовался тем, что умеет, и затащил эту игру. Многое ли значит нынешний отрыв «Краснодара» в шесть очков? Думаю, еще рано судить. Но неплохой задел уже есть. Если «Краснодар» и дальше будет продолжать в том же духе, то способен и увеличить свой отрыв», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру»
Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соотвественно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1