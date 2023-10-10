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10 октября, 23:11

Шипицин считает, что «Краснодар» способен увеличить свой отрыв в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу «Краснодара» над «Ростовом» (3:2) в 11-м туре чемпионата России и лидерство «быков» в турнирной таблице.

«В принципе, «Краснодар» по игре первый тайм полностью провалил, «Ростов» по всем статьям переиграл его до перерыва. Не знаю, что там сказал Ивич в перерыве, но на второй тайм у него вышла совсем другая команда, и «Краснодар» целиком взял всю игру под свой контроль. Первый ответный гол забили быстро. Второй, понятно, «Ростов» забил сам себе, но я думаю, что это тоже неспроста, потому что «Краснодар» дожимал соперника. Ну и, в принципе, как это зачастую бывает, команда, выигрывавшая по ходу матча 2:0, проиграла 2:3. Кордоба воспользовался тем, что умеет, и затащил эту игру. Многое ли значит нынешний отрыв «Краснодара» в шесть очков? Думаю, еще рано судить. Но неплохой задел уже есть. Если «Краснодар» и дальше будет продолжать в том же духе, то способен и увеличить свой отрыв», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру»

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соотвественно.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005379970_shipicin_krasnodar_sposoben_uvelichit_svoy_otryiv_v_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Евгений Шипицин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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