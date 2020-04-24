Город невест. Евсеев открыл букву «И» в своем алфавите

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает в Instagram свой футбольный алфавит. На букву «И» он вспомнил город Иваново.

— Буква «И» в моем алфавите — Иваново, — написал Евсеев. — Замечательный город. Первая ассоциация с ним: город невест. Наверное, так. Но Иваново это еще и очень футбольный город, с большими и давними традициями.

Большой стадион, тысяч на 10-12. Любовь болельщиков. Здоровые амбиции. И что важно, умение жить по средствам.

В «Текстильщик» меня помощником к себе позвал Парфенов. Благодарен Диме за это приглашение: мы были единомышленниками. Думаю, я помог ему на том этапе. Клуб боролся за выход в ФНЛ, но «Тосно» на финише оказался удачливее.

В Иваново я приходил дважды, как помощник, а потом как главный тренер. Сергей Зобнин, зам. губернатора, уговорил меня с третьей попытки. И когда я уходил в «Амкар», то он был одним из первых, кому я рассказал о своем решении.

Интересная деталь, кстати. Из «Текстильщика» я уходил в Пермь работать помощником в клуб премьер-лиги. Затем вернулся в Иваново главным, потом снова ушел в «Амкар», где дебютировал главным тренером уже в РПЛ. Потом клуб закрыли и я уехал в «Анжи», помогать Адиеву. Затем был «СКА-Хабаровск» и вот теперь — «Уфа». И ни из одной команд меня не увольняли, решение сменить клуб я всегда принимал сам. Либо вмешивались обстоятельства как в Перми.

Иваново вспоминаю с теплом. Удивительно красивый край. Родина Тарковского. Потрясающий Плес, где так любил бывать Левитан.

Эта земля всегда была богата на талантливых людей.