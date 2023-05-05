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Сегодня, 13:19

Гордюшенко назвал Слуцкого главным тренером-шутником в его карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о совместной работе с тренером Леонидом Слуцким.

«Хочется поблагодарить Слуцкого, потому что под его руководством я дебютировал в основной команде ЦСКА и играл в РПЛ, в Лиге чемпионов, он много в меня вложил. Но не сказал бы, что все тренеры серьезные. Есть большое количество людей из этой профессии, у которых хорошее чувство юмора, тот же Гришин. Но Слуцкий действительно был очень позитивным, он постоянно шутил и подкалывал всех вне тренировочного процесса. Это разбавляет обстановку и помогает в работе. Для меня неудивительно, что Слуцкий сейчас выступает в разных шоу, потому что у него хорошее чувство юмора, у него там все хорошо получается. Это добавляет интереса со стороны зрителей. Прикольно и весело смотреть, что Слуцкий делает, особенно с Дзюбой. Слуцкий — главный тренер-шутник в моей карьере? Наверное, да. Думаю, он может возобновить тренерскую карьеру. Возможно, сейчас он хочет отдохнуть от футбола, поэтому ушел в развлекательные шоу. Но если Леонид Викторович захочет, то в любой момент может вернуться к тренерской деятельности, и у него все будет получаться», — приводит слова Гордюшенко Metaratings.ru.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России и два раза побеждала в Кубке страны. Специалист трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.

Источник: https://metaratings.ru/news/gordyushenko-sluckii-glavnyi-trener-shutnik-v-moei-karere-248608/
Астемир Гордюшенко
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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