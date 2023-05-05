Гордюшенко назвал Слуцкого главным тренером-шутником в его карьере

Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал о совместной работе с тренером Леонидом Слуцким.

«Хочется поблагодарить Слуцкого, потому что под его руководством я дебютировал в основной команде ЦСКА и играл в РПЛ, в Лиге чемпионов, он много в меня вложил. Но не сказал бы, что все тренеры серьезные. Есть большое количество людей из этой профессии, у которых хорошее чувство юмора, тот же Гришин. Но Слуцкий действительно был очень позитивным, он постоянно шутил и подкалывал всех вне тренировочного процесса. Это разбавляет обстановку и помогает в работе. Для меня неудивительно, что Слуцкий сейчас выступает в разных шоу, потому что у него хорошее чувство юмора, у него там все хорошо получается. Это добавляет интереса со стороны зрителей. Прикольно и весело смотреть, что Слуцкий делает, особенно с Дзюбой. Слуцкий — главный тренер-шутник в моей карьере? Наверное, да. Думаю, он может возобновить тренерскую карьеру. Возможно, сейчас он хочет отдохнуть от футбола, поэтому ушел в развлекательные шоу. Но если Леонид Викторович захочет, то в любой момент может вернуться к тренерской деятельности, и у него все будет получаться», — приводит слова Гордюшенко Metaratings.ru.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России и два раза побеждала в Кубке страны. Специалист трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.