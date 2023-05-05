Полузащитник «Ахмата» Олейников может вернуться на поле в заключительных матчах сезона

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ахмата» Иван Олейников может восстановиться и вернуться на поле к заключительным двум матчах чемпионата России.

24-летний Олейников начал курс реабилитации после травмы и лечения голеностопного сустава. Он получил повреждение в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

В нынешнем сезоне хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.