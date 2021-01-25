Гончаренко рассказал о нововведениях на сборах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о новой системе работы армейцев на сборах в Испании.

«В этом году мы включили в зачет и технико-тактические показатели: гол + пас, отбор, другие критерии, чтобы было интересно и защитникам, и атакующим игрокам. Идут в зачет и тренировочные матчи — к примеру, если одна команда за тайм забила шесть голов и отдала шесть передач, это все плюсуется соответствующим футболистам. Без прибавления статистических показателей (они будут учтены позднее) лидирует сейчас Вадим Карпов», — заявил Гончаренко.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.