Гончаренко оценил прогресс молодых игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о прогрессе молодых игроков клуба.

— У нас очень много молодых ребят, мы стараемся улучшать всех и это, может, приводит к тому, что некоторым не хватает внимания, — сказал тренер в интервью клубному Youtube-каналу. — Если взять прогресс, то достаточно хорошо смотрится Обляков, который сделал шаг вперед.

Ллидер обороны — Дивеев. Несмотря на возраст не скажешь, что парню двадцать лет. Вот этих двоих выделил бы.

Мы еще забываем про Ахметова, Влашича и Чалова, которые тоже очень молоды, но уже стали лидерами команды.

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