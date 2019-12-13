Гончаренко оценил прогресс молодых игроков ЦСКА
17:35
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о прогрессе молодых игроков клуба.
— У нас очень много молодых ребят, мы стараемся улучшать всех и это, может, приводит к тому, что некоторым не хватает внимания, — сказал тренер в интервью клубному Youtube-каналу. — Если взять прогресс, то достаточно хорошо смотрится Обляков, который сделал шаг вперед.
Ллидер обороны — Дивеев. Несмотря на возраст не скажешь, что парню двадцать лет. Вот этих двоих выделил бы.
Мы еще забываем про Ахметова, Влашича и Чалова, которые тоже очень молоды, но уже стали лидерами команды.
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