Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 3 матча. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

После матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА Гончаренко в очередной раз общался с судьями, используя нецензурную лексику. Ранее, в после встречи армейцев в 16-м туре с «Сочи» (3:2) КДК дисквалифицировал белорусского специалиста на 2 матча (1 — условно) за его поведение в отношении официальных лиц: в перерыве наставник армейцев пообщался с главным арбитром Станиславом Васильевым в экспрессивной форме с использованием ненормативной лексики. Данный инцидент, как и инцидент с участием Гончаренко и судейской бригады во главе с Василием Казарцевым, обслуживавшей матч красно-синих с «Краснодаром», попал в трансляцию встречи.

— КДК возбудил дело по материалам средств СМИ, в том числе, канала «Матч Премьер», транслировавшего встречу, — начал Григорьянц, — Поскольку это рецидив для Гончаренко, то применение условной санкции было отменено, КДК установил, что условная дисквалификация стала реальной. С учетом установленного, а также отмены условной санкции, Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление официального лица матча, то есть судьи, на 3 матча. 2 матча — реальная санкция, 1 матч — условная. Кроме того, Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок до конца сезона 2019/20. (Иван Торопцев)

После зимнего перерыва ЦСКА проведет в РПЛ матчи с «Уралом» (дома) и «Ростовом» (в гостях).

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