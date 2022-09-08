Вратарь «Ахмата» Шелия признался, что был очень рад обыграть «Локомотив»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от победы в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«В футболе бывает всякое. Мы приехали в Москву к «Локомотиву» за очками. И у нас это получилось. Ребята полностью отдались этой игре и получили три очка. Что не получилось у «Локомотива», надо спрашивать у «Локомотива», а не у меня. Мы довольны своей игрой. Ну как довольны? Наверно, не столько игрой, сколько результатом», — цитирует Шелию «Известия».

После 8 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. 10 сентября грозненцы сыграют дома с «Нижним Новгородом» в 9-м туре РПЛ. Начало — в 19.45 мск.