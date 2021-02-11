В Голландии рассказали, к какому варианту сделки по Промесу склоняется «Аякс»

Голландский журналист Сандер Берендс в беседе с «СЭ» назвал причину, по которой нападающий Квинси Промес до сих пор не присоединился к «Спартаку».

«В голландской прессе о переходе Промеса как о уже состоявшейся сделке говорят с прошлой недели, — сказал Берендс «СЭ». — И вчера спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в интервью ESPN заявил об уходе Промеса, который не попал в заявку на кубковый матч с «ПСВ». Но у Промеса есть проблемы с законом в Голландии — на него заведено уголовное дело. Вероятно, поэтому трансфер откладывается».

Также журналист назвал сроки перехода Промеса в «Спартак» и подтвердил информацию «СЭ» о нескольких вариантах, предложенных «Аяксу» по трансферу голландца.

«Да, «Спартак» предлагал «Аяксу» много вариантов по сделке — возможно, даже больше трех, — добавил Берендс. — Сейчас большинство СМИ говорят об аренде на 5 месяцев. Думаю, в Москве он окажется на следующей неделе, ближе к закрытию трансферного окна».

(Константин Колмаков)