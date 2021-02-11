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Товарищеский матч «Зенита» с «Пюником» отменен

16:46
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По решению тренерского штаба «Зенита» товарищеский матч с армянским «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменен, сообщает сайт клуба.

Таким образом, в заключительный день сборов сине-бело-голубые проведут одну игру — со сборной Узбекистана, она пройдет в закрытом режиме.

Завтра «Зенит» завершит зимние тренировочные сборы и отправится в Петербург.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-11-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-igra-so-sbornoy-uzbekistana-proydet-v-zakrytom-rezhime-match-s-.htm

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