Товарищеский матч «Зенита» с «Пюником» отменен

По решению тренерского штаба «Зенита» товарищеский матч с армянским «Пюником», запланированный на 12 февраля, отменен, сообщает сайт клуба.

Таким образом, в заключительный день сборов сине-бело-голубые проведут одну игру — со сборной Узбекистана, она пройдет в закрытом режиме.

Завтра «Зенит» завершит зимние тренировочные сборы и отправится в Петербург.