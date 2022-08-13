Алдонин об отмененном голе ЦСКА в матче с «Зенитом»: «Если честно, не понял, кто был в офсайде»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру команды в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По его словам, у него есть сомнения по эпизоду с отмененным голом красно-синих при счете 1:1.

«В первом тайме, естественно, Карраскаля не хватало очень сильно, то есть атакующей игры и тех взаимодействий, которые мы видели до этого, мы не видели. Во втором тайме с его выходом игра в атаке у ЦСКА преобразилась, но территорией владел «Зенит» бесспорно. В первом тайме по статистике было безоговорочное преимущество, во второй тайме у ЦСКА были хорошие моменты, гол забили. Если честно, не понял, кто там был в офсайде», — цитирует Алдонина ТАСС.

Экс-армеец уверен: «В таких играх просто не бывает мелочей, если бы ЦСКА забил и гол засчитали, то совсем другой мог быть исход. А потом вышел бразилец Мантуан, классное исполнительное мастерство, в таких матчах основным фактором является реализация моментов. ЦСКА неплохо выглядел, боеспособная команда, но, конечно, в идеале для них была бы ничья, чтобы лишить «Зенит» трех очков, по рисунку второго тайма это было по силе армейцам».

«Мне кажется, что еще никто ничего не доказал, то, что ЦСКА боеспособная команда — показатель после четырех туров. Да, это была самая серьезная проверка на этом этапе, по результату и по качеству игры могли и лучше. Я думаю, что болельщикам ЦСКА игра должна была понравиться в плане самоотдачи и атак. Ну и большую роль в атаке ЦСКА играет Карраскаль как по моментам, так и по завершению, в целом здорово выглядит на мяче», — резюмировал Алдонин.

ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ при Владимире Федотове после трех побед и одной ничьей.