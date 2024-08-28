Голкипер «Динамо» Махачкала Волк признался, что Акинфеев один из его любимых игроков

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал одного из своих любимых игроков в РПЛ.

«Игорь Акинфеев — это один из моих любимых вратарей. Я мечтаю сыграть против него и встретиться с такой легендой, для меня это будет важный матч. Хотел бы я поменяться с ним майками или перчатками? Посмотрим, видно будет», — сказал Волк ТАСС.

Голкипер проводит первый сезон в РПЛ. Матч между «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА пройдет 19 октября в Махачкале.