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Сегодня, 15:36

Голкипер «Динамо» Махачкала Волк признался, что Акинфеев один из его любимых игроков

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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал одного из своих любимых игроков в РПЛ.

«Игорь Акинфеев — это один из моих любимых вратарей. Я мечтаю сыграть против него и встретиться с такой легендой, для меня это будет важный матч. Хотел бы я поменяться с ним майками или перчатками? Посмотрим, видно будет», — сказал Волк ТАСС.

Голкипер проводит первый сезон в РПЛ. Матч между «Динамо» из Махачкалы и ЦСКА пройдет 19 октября в Махачкале.

Источник: ТАСС
Игорь Акинфеев
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Волк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
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Кр. Советов – Динамо Мх
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