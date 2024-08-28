Каманцев считает, что оценка клубами судейства зависит от временного периода

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне судейства в текущем сезоне РПЛ.

— Давайте с самого горячего вопроса: стало ли судейство хуже, как говорят некоторые представители клубов?

— Чтобы объективно ответить на этот вопрос, нужно решить, с каким временным периодом мы сравниваем. В общении с представителями клубов, директорами, болельщиками я постоянно замечаю, что оценка зависит именно от временного периода. Пару туров без скандалов — сразу говорят, что стало лучше. Несколько ошибок в больших матчах — «катастрофа».

То есть никто не анализирует судейство на длинной дистанции. А если это сделать, то можно увидеть объективную картину. В сезоне-2021/22 было допущено 63 ключевые ошибки, в сезоне-2022/23 — 54 ошибки. В прошлом году судьи допустили 24 ключевые ошибки. Семь должны были быть исправлены ВАР, 15 — вне протокола.

По результатам шести туров этого года у нас четыре ошибки, — сказал «СЭ» Каманцев.

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.