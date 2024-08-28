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Судейство

Сегодня, 15:30

Каманцев считает, что оценка клубами судейства зависит от временного периода

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне судейства в текущем сезоне РПЛ.

— Давайте с самого горячего вопроса: стало ли судейство хуже, как говорят некоторые представители клубов?

— Чтобы объективно ответить на этот вопрос, нужно решить, с каким временным периодом мы сравниваем. В общении с представителями клубов, директорами, болельщиками я постоянно замечаю, что оценка зависит именно от временного периода. Пару туров без скандалов — сразу говорят, что стало лучше. Несколько ошибок в больших матчах — «катастрофа».

То есть никто не анализирует судейство на длинной дистанции. А если это сделать, то можно увидеть объективную картину. В сезоне-2021/22 было допущено 63 ключевые ошибки, в сезоне-2022/23 — 54 ошибки. В прошлом году судьи допустили 24 ключевые ошибки. Семь должны были быть исправлены ВАР, 15 — вне протокола.

По результатам шести туров этого года у нас четыре ошибки, — сказал «СЭ» Каманцев.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
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 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
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Ахмат – Акрон
 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
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