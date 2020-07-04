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Гол юношей «Ростова» в ворота «Сочи» назван лучшим в июне

09:32
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Гол полузащитника «Ростова» Романа Романова в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» назван лучшим в июне по версии болельщиков и экспертов.

17-летний Романов проводил дебютную игру в РПЛ, как и остальная команда дончан, поскольку основа села на карантин из-за коронавируса. Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте.

В результате сочинцы забили 10 ответных мячей и победили 10:1.

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