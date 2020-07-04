Гол юношей «Ростова» в ворота «Сочи» назван лучшим в июне

Гол полузащитника «Ростова» Романа Романова в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» назван лучшим в июне по версии болельщиков и экспертов.

17-летний Романов проводил дебютную игру в РПЛ, как и остальная команда дончан, поскольку основа села на карантин из-за коронавируса. Гол хавбеку удалось забить уже на первой минуте.

? Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!



? За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mSZdlwEMNw — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

В результате сочинцы забили 10 ответных мячей и победили 10:1.