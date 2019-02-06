Гол Игнатьева принес "Краснодару" победу над "Локомотивом"

"Краснодар" в товарищеском матче обыграл "Локомотив" (1:0). Единственный мяч на 84-й минуте забил Иван Игнатьев.

"Краснодар" занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 33 очка. "Быки" в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с "Байером". Матчи пройдут 14 и 21 февраля. "Локо" на пятом месте - 28 очков.

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Локомотив" (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: И.Игнатьев, 84.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Спаич, Мартынович (Фьолусон, 67), Стоцкий (Рамирес, 68), Каборе, Олссон (Уткин, 78), Перейра (И.Игнатьев, 46), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 68), Ари (Голубев, 78), Классон.

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Лысов (Рыбус, 46), Фарфан (Тугарев, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 62), Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 79), Смолов (Эдер, 62).

6 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".

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