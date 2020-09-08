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Гол Гайча принес победу ЦСКА над «Арсеналом» в товарищеском матче

17:48
Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА в товарищеском матче победил тульский «Арсенал» (1:0). Решающий мяч в концовке игры забил Адольфо Гайч.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Гайч, 90

ЦСКА: Тороп, Васин, Щенников (Лапшов, 63), Котин, Карпов, Тикнизян, Аванесян, Дауров (Крачковский, 67), Эджуке, Шкурин (Яковлев, 63), Гайч.

«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Комбаров, Бурлак, Беляев, Сокол, Ткачев, Чаушич, Громыко, Кангва, Аджоев, Минаев.

Предупреждения: Чаушич, 19. Тикнизян, 39. Аванесян, 51.

Судья: Матвеев (Москва).

8 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»

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