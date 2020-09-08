Гол Гайча принес победу ЦСКА над «Арсеналом» в товарищеском матче
17:48
ЦСКА в товарищеском матче победил тульский «Арсенал» (1:0). Решающий мяч в концовке игры забил Адольфо Гайч.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)
Гол: Гайч, 90
ЦСКА: Тороп, Васин, Щенников (Лапшов, 63), Котин, Карпов, Тикнизян, Аванесян, Дауров (Крачковский, 67), Эджуке, Шкурин (Яковлев, 63), Гайч.
«Арсенал»: Нигматуллин (Шамов, 46), Комбаров, Бурлак, Беляев, Сокол, Ткачев, Чаушич, Громыко, Кангва, Аджоев, Минаев.
Предупреждения: Чаушич, 19. Тикнизян, 39. Аванесян, 51.
Судья: Матвеев (Москва).
8 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»