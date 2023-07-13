Алаев — о «Фенербахче» и «Црвене Звезде» в России: «Прекрасная возможность для наших клубов сыграть»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной связи участия европейских команд в Кубке PARI Премьер в России и возвращения российских клубов.

«Любое участие, приезд команд, тем более таких, как «Фенербахче» и «Црвена Звезда», — это прекрасная возможность для наших клубов сыграть и для болельщиков — посмотреть матч. Поэтому это только приветствуется. Благодарен организаторам турнира. Обсуждалось ли это с представителями ФИФА и УЕФА? Мной лично нет», — сказал Алаев «СЭ».

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, «Зенит» займет второе место.