Генич: «Не верю в уход Угальде зимой. Он пока не для Парижа»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Много слухов про его возможный уход. Верите, что покинет «Спартак»?

— Не верю в уход Угальде зимой. А до лета надо дожить и понять, что вообще будет происходить. Я не верю в уход, потому что все эти разговоры появляются, когда нападающий в фаворе. Или когда он потерял место в составе и его надо выгодно продать. Думаю, за Угальде следят, учитывая его карьеру в Нидерландах. В каких-то шорт-листах он есть. Но то, что он забил 15 в чемпионате России... Кордоба тогда уже в «Реале» должен играть. Он каждый год забивает такое количество мячей. В прошлом году у Кассьерры был 21 гол. Думаю, что Угальде не на первых местах в шорт-листах.

— Есть информация, что его трансфер изучает даже «ПСЖ».

— Он пока не для Парижа. Все прекрасно понимают, что дешево «Спартак» его не продаст.

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.