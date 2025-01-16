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Сегодня, 09:30

Генич: «Не верю в уход Угальде зимой. Он пока не для Парижа»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Много слухов про его возможный уход. Верите, что покинет «Спартак»?

— Не верю в уход Угальде зимой. А до лета надо дожить и понять, что вообще будет происходить. Я не верю в уход, потому что все эти разговоры появляются, когда нападающий в фаворе. Или когда он потерял место в составе и его надо выгодно продать. Думаю, за Угальде следят, учитывая его карьеру в Нидерландах. В каких-то шорт-листах он есть. Но то, что он забил 15 в чемпионате России... Кордоба тогда уже в «Реале» должен играть. Он каждый год забивает такое количество мячей. В прошлом году у Кассьерры был 21 гол. Думаю, что Угальде не на первых местах в шорт-листах.

— Есть информация, что его трансфер изучает даже «ПСЖ».

— Он пока не для Парижа. Все прекрасно понимают, что дешево «Спартак» его не продаст.

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Константин Генич
Манфред Угальде
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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