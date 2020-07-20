Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин на пресс-конференции заявил, что гол нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0) был отменен правильно.

— Это один из самых простых моментов, — сказал Калошин. — Гол был отменен ассистентом судьи, который применил правильную тактику: жди и смотри. У него были сомнения, связанные с офсайдом, но ассистент судьи обязан принимать решения. Он зафиксировал офсайд. И решение ассистента судьи, естественно, проверялось видеоассистентами, которые чертили линии. Они показали, что нападающий «Крыльев» находился в офсайде. Решение ассистента судьи было подтверждено видеоассистентами. (Наталья Юрина)