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«Глушенков находился в офсайде». Калошин — об отмененном голе «Крыльев» в матче с «Краснодаром»

18:57
Максим Глушенков и Маркус Берг. Фото ФК «Крылья Советов»
Максим Глушенков и Маркус Берг. Фото ФК «Крылья Советов»
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин на пресс-конференции заявил, что гол нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0) был отменен правильно.

— Это один из самых простых моментов, — сказал Калошин. — Гол был отменен ассистентом судьи, который применил правильную тактику: жди и смотри. У него были сомнения, связанные с офсайдом, но ассистент судьи обязан принимать решения. Он зафиксировал офсайд. И решение ассистента судьи, естественно, проверялось видеоассистентами, которые чертили линии. Они показали, что нападающий «Крыльев» находился в офсайде. Решение ассистента судьи было подтверждено видеоассистентами. (Наталья Юрина)

Крылья Советов — Краснодар

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