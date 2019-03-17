Глушаков - в старте "Спартака" на матч с "Зенитом"

"Спартак" объявил состав на матч 20-го тура премьер-лиги против "Зенита". С первых минут встречу начнет хавбек Денис Глушаков, защитник Самюэль Жиго попал в заявку команды впервые с сентября 2018-го года.

Состав "Спартака": Селихов - Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон - Зобнин, Глушаков, Ташаев, Мельгарехо, Ханни - Адриану.

Запасные: Максименко, Комбаров, Боккетти, Жиго, Ломовицкий, Умяров, Глушенков, Роша.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Все о чемпионате России - здесь