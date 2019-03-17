17:52 | Футбол — РПЛ

Глушаков - в старте "Спартака" на матч с "Зенитом"

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"Спартак" объявил состав на матч 20-го тура премьер-лиги против "Зенита". С первых минут встречу начнет хавбек Денис Глушаков, защитник Самюэль Жиго попал в заявку команды впервые с сентября 2018-го года. 

Состав "Спартака": Селихов - Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон - Зобнин, Глушаков, Ташаев, Мельгарехо, Ханни - Адриану.

Запасные: Максименко, Комбаров, Боккетти, Жиго, Ломовицкий, Умяров, Глушенков, Роша. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Спартак - Зенит

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Как закончится матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит"?
8.7%
Крупной победой "Спартака"
36.1%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
20.3%
Результативной ничьей
5.9%
Нулевой ничьей
6.6%
Крупной победой "Зенита"
22.4%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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