Глушаков утверждает, что Каррера попросил игроков «Спартака» выбрать между Паршивлюком и Гранатом

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сказал, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попросил футболистов красно-белых выбрать, кого оставить в команде — Сергея Паршивлюка или Владимира Граната.

— Паршвивлюк сказал, что я его слил? Это ему так транслировали, а все было иначе. Каррера в самолете собрал костяк и спросил: «Есть Паршивлюк и Гранат — одного нам нужно оставить. Решайте». Я ответил, что решать игроки не будут, для этого есть руководство. Тогда Массимо попросил: «Пожалуйста, я вас прошу, вы лучше знаете игроков, выбирайте». Я сказал: «Раз вы уже взяли Маурисио на место Граната, я буду за то, чтобы Паршивлюк остался в «Спартаке», потому что нам нужен правый защитник». При этом, да, кто-то голосовал по-другому. Жаль, что информацию слили и Володя Гранат на меня обижен, но, думаю, в «Ростове» у него все намного лучше сложилось. В итоге, не понимаю почему, но их убрали обоих. А кто убрал — Каррера или руководство — я не знаю.

32-летний Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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