Глушаков прибыл на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков приехал на матч Медиалиги. Он сегодня сыграет за «Реалити» против «Амкала».
Отметим, сегодня, 29 октября, футболист участвовал в матче 15-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:6). В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!»
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|
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|2
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|
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|5
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|
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|15
|7
|5
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|
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|
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|14
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|2
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|15
|1
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|
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|14
|3
|3
|8
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|12
|
15
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|15
|2
|3
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|
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
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Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
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|1
|2
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