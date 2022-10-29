Глушаков прибыл на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков приехал на матч Медиалиги. Он сегодня сыграет за «Реалити» против «Амкала».

Отметим, сегодня, 29 октября, футболист участвовал в матче 15-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:6). В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!»