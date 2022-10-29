Агент хавбека «Спартака» Мартинса рассказал о ходе восстановления игрока от травмы
Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, сообщил о ходе восстановления игрока от мышечного повреждения бедра.
Ранее стало известно, что 25-летний футболист сборной Люксембурга пропустит остаток 2022 года.
«Восстановление Кристофера идет хорошо. Все в порядке. Он вернется на поле в январе», — приводит слова Боннефона Sport24.
Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил один гол.
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
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Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
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|30.10
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|
Спартак – Торпедо
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Краснодар – Зенит
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Квинси Промес
Спартак
|11
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|
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|
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Спартак
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