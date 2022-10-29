Агент хавбека «Спартака» Мартинса рассказал о ходе восстановления игрока от травмы

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, сообщил о ходе восстановления игрока от мышечного повреждения бедра.

Ранее стало известно, что 25-летний футболист сборной Люксембурга пропустит остаток 2022 года.

«Восстановление Кристофера идет хорошо. Все в порядке. Он вернется на поле в январе», — приводит слова Боннефона Sport24.

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил один гол.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА