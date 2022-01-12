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Сегодня, 13:58

Смородская жестко раскритиковала «Локомотив» за продажу Смолова: «Сплошная цепь ошибок»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Я верю в Шварца. У «Динамо» хороший тренер в отличие от «Локомотива». Федор неплохо играл при Николиче. Он еще себя покажет. Железнодорожники — это сплошная цепь ошибок. Клуб пошел на все, а в итоге остался без еврокубков», — сказала Смородская «СЭ».

Сегодня, 12 января, «Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Динамо».

В первой части сезона-2021/22 Смолов провел за «Локомотив» 22 матча в разных турнирах, забив семь мячей и получив одну желтую карточку.

Федор Смолов
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ФК Локомотив (Москва)
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