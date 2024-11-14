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Сегодня, 18:27

Ребров: «Черенков — пример того, каким должен быть настоящий спартаковец»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, какие эмоции у него вызвал фильм про легендарного футболиста московского клуба Федора Черенкова.

«Черенков — легенда. Это тот человек, чьим именем зовется не только академия, но он также пример для молодых футболистов, для всех работников клуба: каким должен быть настоящий спартаковец и каким должен быть футбол в «Спартаке». На самом деле фильм про Федора было непросто смотреть. Какие-то моменты проживал вместе с главным героем, и ком к горлу подступал. Где-то всплакнул, честно признаюсь», — сказал Ребров на матче легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова.

Черенков являлся воспитанником «Спартака» и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Он умер в 2014 году в возрасте 55 лет.

31 октября в прокат вышел фильм «Федя. Народный футболист», посвященный жизни и карьере легенде красно-белых.

Артем Ребров
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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П
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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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