Глушаков проведет гала-матч в Миллерово

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сообщил о проведении гала-матча в городе Миллерово. Встреча пройдет 31 мач на стадионе "Родина".
В мероприятии примут участие вратарь "Спартака" Артем Ребров, защитник Дмитрий Комбаров, тренер "Ростова" Игорь Гамула, бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов и др. По окончании матча состоится детский турнир.
@fc_rodina Уважаемые любители футбола! 31 мая в городе Миллерово на стадионе «Родина» состоится ЕЖЕГОДНЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ГАЛА-МАТЧ! По окончанию матча звёзд будет проведен Детский турнир «Большие Звезды Светят Малым», посвященный Памяти Валерия Николаевича Глушакова среди команд Дивизиона Дениса Глушакова 2010-2011 г.р. Приглашаем Всех желающих на стадион «Родина»(Шишкина 13/10)! НАЧАЛО В 9:30 ВХОД СВОБОДНЫЙ!!! #миллерово #глушаков #галаматч #фкродина #богучар #белаякалитва #каменскшахтинский #звезды #детскийтурнир #спартак #спартакмосква #кубок #турнир #футбол #adidas #adidasfootball #adidasrussia #детскийтурнир #россия #ростовскаяобласть #рфпл #денисглушаков #спартакчемпион #праздник #футболисты