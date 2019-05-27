Глушаков проведет гала-матч в Миллерово

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сообщил о проведении гала-матча в городе Миллерово. Встреча пройдет 31 мач на стадионе "Родина".

В мероприятии примут участие вратарь "Спартака" Артем Ребров, защитник Дмитрий Комбаров, тренер "Ростова" Игорь Гамула, бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов и др. По окончании матча состоится детский турнир.