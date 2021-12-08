«Ну как так-то...» Карпин выразил соболезнования в связи со смертью Гамулы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Ну как так-то... Игорь Василич, не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Василич, нам тебя будет очень не хватать... Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», — написал у себя в Instagram Карпин.

Сегодня, 8 декабря, пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что Гамула скончался в возрасте 61 года. Специалист работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба. Также он выступал за ростовчан в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.