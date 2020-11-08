Глушаков прокомментировал победу «Химок» над «Рубином»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы в матче с «Рубином» (2:0).
— Взяли три очка по игре, — заявил Глушаков «СЭ». — У «Рубина» хорошая команда, недавно они обыгрывали «Зенит». Но и мы довольно неплохо играли в других матчах. Наверное, только во встрече с «Зенитом», за исключениям эпизода с Мирзовым, мало создали моментов. И со «Спартаком», и с «Локомотивом» были хорошие шансы, обыграли «Ростов».
— Что произошло в эпизоде с голом? Специально так били, споткнулись или что?
— Не дотягивался до мяча и бил по воротам в подкате. Видел, что вратарь вышел, ошибся, а ворота были пустые. Попал — гол.
— Эпичный мяч.
— Неважно. Главное, что он в сетке, а команда три очка взяла.
— Задача минимум — 12 место. Осуществимо?
— Если команда будет контролировать мяч, набирать очки, то все осуществимо. В нашем чемпионате все непредсказуемо, все быстро меняется. Таблица очень плотная. Все еще впереди. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.