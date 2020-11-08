Глушаков прокомментировал победу «Химок» над «Рубином»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы в матче с «Рубином» (2:0).

— Взяли три очка по игре, — заявил Глушаков «СЭ». — У «Рубина» хорошая команда, недавно они обыгрывали «Зенит». Но и мы довольно неплохо играли в других матчах. Наверное, только во встрече с «Зенитом», за исключениям эпизода с Мирзовым, мало создали моментов. И со «Спартаком», и с «Локомотивом» были хорошие шансы, обыграли «Ростов».

— Что произошло в эпизоде с голом? Специально так били, споткнулись или что?

— Не дотягивался до мяча и бил по воротам в подкате. Видел, что вратарь вышел, ошибся, а ворота были пустые. Попал — гол.

— Эпичный мяч.

— Неважно. Главное, что он в сетке, а команда три очка взяла.

— Задача минимум — 12 место. Осуществимо?

— Если команда будет контролировать мяч, набирать очки, то все осуществимо. В нашем чемпионате все непредсказуемо, все быстро меняется. Таблица очень плотная. Все еще впереди. (Севастиан Терлецкий)