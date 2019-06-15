Глушаков приехал на медосмотр "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прибыл на медосмотр футболистов красно-белых. Глушаков приехал в хорошем настроении, первым поприветствовав главу медицинского штаба Михаила Вартапетова, а следом – журналистов.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач. (Александр Рогулев)

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