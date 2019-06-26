Глушаков пожелал удачи "Спартаку" на турнире в Австрии

Бывший полузащитник "Спартака"​ Денис Глушаков​ пожелал удачи красно-белым на турнире "Кубок Париматч Премьер", который проходит в Австрии.

– Всех с началом сезона и турнира "Кубок Париматч Премьер". Всем хорошо подготовиться!! Удачи, "Спартак"! – написал Глушаков в своем Инстаграме.

Также футболист приложил видео со своими голами на прошлогоднем турнире, в котором "Спартак" одержал победу.

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