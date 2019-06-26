20:31 | Футбол — РПЛ

Глушаков пожелал удачи "Спартаку" на турнире в Австрии

0
Обсудить

Бывший полузащитник "Спартака"​ Денис Глушаков​ пожелал удачи красно-белым на турнире "Кубок Париматч Премьер", который проходит в Австрии.

Всех с началом сезона и турнира "Кубок Париматч Премьер". Всем хорошо подготовиться!! Удачи, "Спартак"! – написал Глушаков в своем Инстаграме.

Также футболист приложил видео со своими голами на прошлогоднем турнире, в котором "Спартак" одержал победу.

​Кубок Париматч Премьер. Регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ