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Глушаков — бывшему игроку «Спартака»: «Где волосы? Много бегаю на высокой скорости, стали выпадать»

13:41
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз пошутил над Денисом Глушаковым. Фото instagram.com
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз пошутил над Денисом Глушаковым. Фото instagram.com
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своем Instagram опубликовал новую фотографию. Хавбек «Пюника» и бывший игрок «Спартака» Араз Озбилиз удивлен отсутствием волос у 32-летнего российского футболиста, написав комментарий под фото: «О, где волосы, брат!».

На что Глушаков ответил Озбилизу: «Брат, много бегаю на высокой скорости — стали выпадать. Миллеровский Боинг».

Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Глушаков играл за красно-белых с 2013-й по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

В текущем сезоне Глушаков провел 13 матчей за «Ахмат» и забил два гола.

23 ноября грозненцы сыграют с «Оренбургом» в гостях в матче 17-го тура РПЛ.

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