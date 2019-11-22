Глушаков — бывшему игроку «Спартака»: «Где волосы? Много бегаю на высокой скорости, стали выпадать»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своем Instagram опубликовал новую фотографию. Хавбек «Пюника» и бывший игрок «Спартака» Араз Озбилиз удивлен отсутствием волос у 32-летнего российского футболиста, написав комментарий под фото: «О, где волосы, брат!».
На что Глушаков ответил Озбилизу: «Брат, много бегаю на высокой скорости — стали выпадать. Миллеровский Боинг».
Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Глушаков играл за красно-белых с 2013-й по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).
В текущем сезоне Глушаков провел 13 матчей за «Ахмат» и забил два гола.
23 ноября грозненцы сыграют с «Оренбургом» в гостях в матче 17-го тура РПЛ.
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