Глебов рассказал о своем отношении к алкоголю

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о своем отношении к пиву.

«Если по бокальчику — почему нет? Не каждый день ведь. Я под него раков и распробовал. Раньше не любил: ощущение — жую непонятно что. А под пивко норм», — цитирует хавбека Sport24.

Глебов — воспитанник клуба «Томь», в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотива», откуда перешел в «Анжи», где и дебютировал в РПЛ.

Полузащитник подписал контракт с «Ростовом» в январе 2019 года.