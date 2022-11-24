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Сегодня, 12:43

Глебов рассказал о первой встрече с Карпиным

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о своей первой встрече с Валерием Карпиным.

«Я только подписал контракт, и меня сразу отправили на весы, на измерение жира. На следующий день Карпин собрал нас в зале. Говорит: «Да уж, привезли нам футболистиков. Для меня это было неожиданно. Думал, спокойно познакомимся, а тут такое. Но потом я понял, что для Георгича свойственно так общаться», — цитирует 23-летнего хавбека Sport24.

Глебов — воспитанник клуба «Томь», в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотива», в 2017 перешел в «Анжи», где дебютировал в РПЛ.

Полузащитник перешел в «Ростов» в январе 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-pervaya-vstrecha-s-karpinym-sobral-nas-v-zale-govorit-da-uzh-privezli-futbolistikov

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18%

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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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