Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, как проходит восстановление полузащитника московского клуба Рифата Жемалетдинова после операции на ахилловом сухожилии. Российский футболист разорвал ахилл в начале летних сборов.

«Прогноз пока давать рано, первые шесть недель с момента операции являются определяющими, — цитирует ТАСС Калюжного. — В этот период форсировать реабилитацию нельзя. Мы оцениваем динамику как положительную. Объем движения в голеностопном суставе максимален для данного периода реабилитации».

В конце июня 25-летний Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилле. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться от повреждения от 7 до 9 месяцев.

В субботу, 30 июля, «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Газпром Арена».