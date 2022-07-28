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Корнеев: «Рыбус не наиграл на контракт со «Спартаком»

Корнеев оценил уход Рыбуса из «Локомотива»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мацей Рыбус.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев не считает уход защитника Мацея Рыбуса потерей для клуба.

— Уход Рыбуса — потеря для «Локомотива»?

— Не думаю, что «Локо» стоит жалеть по поводу Рыбуса. Не потеря. Не совсем понял решение «Спартака» подписать поляка. В последние годы он не наиграл на то, чтобы продлить контракт с «Локо» или заключить соглашение с тем же «Спартаком».

Мацей Рыбус покинул «Локомотив» на правах свободного агента 31 мая, после чего перешел в «Спартак».
Мацей Рыбус
ФК Локомотив (Москва)
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