Корнеев: «Рыбус не наиграл на контракт со «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев не считает уход защитника Мацея Рыбуса потерей для клуба.

— Уход Рыбуса — потеря для «Локомотива»?

— Не думаю, что «Локо» стоит жалеть по поводу Рыбуса. Не потеря. Не совсем понял решение «Спартака» подписать поляка. В последние годы он не наиграл на то, чтобы продлить контракт с «Локо» или заключить соглашение с тем же «Спартаком».

Мацей Рыбус покинул «Локомотив» на правах свободного агента 31 мая, после чего перешел в «Спартак».