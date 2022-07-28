Экс спортивный директор «Локомотива» прокомментировал возможный трансфер Бека-Бека в «Ниццу»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев не понимает, как клуб может продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за 15 миллионов евро.
— В ближайшее время Бека-Бека должен перейти в «Ниццу». Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Невероятная сделка?
— Когда Бека-Бека покупали, я говорил, что это довольно талантливый парень, с определенными качествами. Но с ним надо очень много работать. В тактике у него есть пробелы, иногда он очень заигрывается. Бека-Бека несдержанный на поле, может удаляться...
— Так за что же, «Ницца» выкладывает за него 15 миллионов?
— Если это действительно так, то у меня нет объяснения. Какое-то чудо, ей-богу. Я бы еще понял, если бы Бека-Бека играл с «Локо» в Лиге чемпионов или бы стал лидером команды на внутренней арене. Но это же не так. Бека-Бека так и не стал одним из лидеров команды. Но почему-то его трансферная цена возросла с 7 миллионов до 15. Как так? На основании чего? У меня нет никаких аргументов. Понятно, что надо еще дождаться завершения трансфера, но пока я развожу руками. Может быть, в «Ницце» в нем что-то видят и рассчитывают, что перепродадут его дороже? Не знаю... Для меня эта сделка со стороны французов выглядит, мягко говоря, неумной. Зачем платить именно такие деньги?! Считаю, что этот хавбек не вырос в цене, а наоборот, упал в два раза.
— Даже так?
— Да. Его реальная цена сейчас где-то 3 миллиона. Я так сужу по его игре за то время, что он провел в «Локомотиве». Он не развился.
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|В
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|+/-
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1
|ЦСКА
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|0
|5-0
|6
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2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
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3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
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5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
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Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1