Экс спортивный директор «Локомотива» прокомментировал возможный трансфер Бека-Бека в «Ниццу»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев не понимает, как клуб может продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за 15 миллионов евро.

— В ближайшее время Бека-Бека должен перейти в «Ниццу». Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Невероятная сделка?

— Когда Бека-Бека покупали, я говорил, что это довольно талантливый парень, с определенными качествами. Но с ним надо очень много работать. В тактике у него есть пробелы, иногда он очень заигрывается. Бека-Бека несдержанный на поле, может удаляться...

— Так за что же, «Ницца» выкладывает за него 15 миллионов?

— Если это действительно так, то у меня нет объяснения. Какое-то чудо, ей-богу. Я бы еще понял, если бы Бека-Бека играл с «Локо» в Лиге чемпионов или бы стал лидером команды на внутренней арене. Но это же не так. Бека-Бека так и не стал одним из лидеров команды. Но почему-то его трансферная цена возросла с 7 миллионов до 15. Как так? На основании чего? У меня нет никаких аргументов. Понятно, что надо еще дождаться завершения трансфера, но пока я развожу руками. Может быть, в «Ницце» в нем что-то видят и рассчитывают, что перепродадут его дороже? Не знаю... Для меня эта сделка со стороны французов выглядит, мягко говоря, неумной. Зачем платить именно такие деньги?! Считаю, что этот хавбек не вырос в цене, а наоборот, упал в два раза.

— Даже так?

— Да. Его реальная цена сейчас где-то 3 миллиона. Я так сужу по его игре за то время, что он провел в «Локомотиве». Он не развился.