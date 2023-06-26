Тренер-аналитик «Ариса» заявил, что РПЛ остается одной из самых качественных лиг в Европе
Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», рассказал, как в Чехии восприняли возвращение Иржи Ярошика в Россию.
«Я слышал мнения разных людей на этот счет. Думаю, большинство представителей тренерского комьюнити понимают, что футбол — это работа, в которой ты не можешь знать, где получишь интересное предложение. Не только с финансовой точки зрения, но и в плане профессионального развития. И, если такое появится, большинство тренеров им заинтересуется. А РПЛ даже сегодня остается одной из самых качественных лиг в Европе. Это в любом случае полезный опыт, который можно использовать в дальнейшем. Люди, с которыми я общался, восприняли переход Ярошика именно так. Негативный отзыв я слышал только один, да и то от человека, от которого другого не ожидал. Тренер из второй лиги Чехии сказал, что не понимает, зачем ехать в лигу без еврокубков. Мол, это напрасная трата времени. По его мнению, Ярошику стоило дождаться предложения из высшего дивизиона Чехии», — приводит слова Динабурского «Чемпионат».
Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.
Будучи футболистом, чех выступал за «Челси», «Селтик», «Спарту», «Крылья Советов», ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, и другие команды.
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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