Главный тренер «Урала» Гончаренко: «Я доволен характером команды»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Я доволен характером команды, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Мы раскручиваем себя на максимум. Может быть, нам не хватает качества на флангах для того, чтобы более системно и осмысленно атаковать. Но отношение к игре, желание изменить ситуацию на достаточно высоком уровне. Болельщики видят, что у нас нет равнодушных».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.