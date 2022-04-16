Дюпин объяснил свои действия в матче со «Спартаком»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Мы давно не набирали очки. Тяжело было эмоционально. Игра на выезде со «Спартаком» — это тяжело.

— «Спартак» обвинил тебя в том, что ты слишком долго вводил мяч в игру. Как ты относишься к этому?

— Все было в пределах разумного. Я давал пацанам немного отдохнуть. Мы оборонялись низким блоком, меньше контролировали мяч. Нужно было передохнуть. Не было какой-то сильной затяжки. Судья со мной разговаривал. Если он не дал желтую карточку — все было нормально. Болельщики «Спартака» так отреагировали? Это их право. Я действовал аккуратно.

— Был ли какой-то особый настрой на «Спартак»?

— Хоть «Спартак», хоть «Арсенал» Тула... Без разницы. Нам очень нужны были очки, чтобы поднять эмоциональный фон в команде. Настрой был максимальный. Мы разговаривали с ребятами, что пора уже зацепиться, хотя бы за ничью. Оттолкнемся от дна, воспрянем духом.