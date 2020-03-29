Тедеско рассказал о своей адаптации в «Спартаке» и РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его адаптация в новой команде прошла отлично.

— Никто не знает, когда начнется следующий сезон, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». — Не знаем, когда начнем играть.

Моя адаптация прошла отлично. Все здорово, все работаю на 100 процентов.

Тренеру необходимо проводить много времени в работе, чтобы всех узнать. Не только игроков, но и персонал. Со всеми познакомиться.

«Спартак» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.