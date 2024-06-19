Мирзов прибыл на медосмотр для перехода в «Химки»

Полузащитник Резиуан Мирзов прибыл на медосмотр для перехода в «Химки». Передает корреспондент «СЭ».

Ранее об этом сообщило издание Legalbet.

В сезоне-2023/24 30-летний полузащитник сыграл 25 матчей за «Нефтчи» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.