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Тороп — о дебюте в РПЛ: «Акинфеев просил выглядеть уверенно и пожелал удачи»

Вратарь ЦСКА Тороп рассказал о разговоре с Акинфеевым перед дебютом в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче 28-го тура с «Сочи» (0:1).

«Мне сказали где-то за день до матча, что возможно могу выйти. Понятное дело, что возможно еще раньше мог предполагать, что могу сыграть. Но в первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо, что выпустили меня на поле и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали все возможное, чтобы я оказался здесь», — сказал Торов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Также вратарь рассказал о своем волнении перед встречей.

«Именно на самом поле никогда не было такого, чтобы волновался. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься. Это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал все, что мог», — заявил он.

Также Тороп рассказал о разговоре с капитаном московского клуба Игорем Акинфеевым перед игрой.

«Акинфеев просил выглядеть уверенно и пожелал удачи. Игорь сказал, что все будет хорошо, и что просто надо показать свою игру», — отметил вратарь.

Матч ЦСКА — «Сочи» проходил на стадионе «ВЭБ Арена». Акинфеев пропускал встречу из-за травмы, полученной в игре 27-го тура РПЛ с «Ахматом».

После 28 туров премьер-лиги ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сочи» с 52 баллами располагается на третьей позиции.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6816

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Атлетико
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Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Владислав Тороп
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ФК Сочи
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1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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