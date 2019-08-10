Главный тренер "Оренбурга": "В первом тайме у команды был синдром "свинцовых носков"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после домашнего матча 5-го тура с "Тамбовом" (2:2) заявил, что в первом тайме его команда не смогла как следует раскрепоститься. По ходу встречи "Оренбург" уступал 0:2.

- Неудобно перед зрителями за то, что в первом тайме не удалось раскрепостить парней, - сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Федотов. - У ребят словно был синдром "свинцовых носков", все валилось из ног, все выглядело смешным. Но после первого гола появились силы, драйв, могли добить соперника и завоевать три важных очка.

Ничья с "Тамбовом" позволила "Оренбургу" прервать четырехматчевую проигрышную серию и набрать первое очко в новом сезоне РПЛ.

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